Pep Guadiola - AFP

Publicado 02/02/2024 16:56

Rio - Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, ironizou a notícia que repercutiu nesta semana na imprensa europeia, que o atacante Erling Haaland, de 23 anos, estaria decidido a deixar o clube inglês rumo ao Real Madrid.

"Não temos a sensação de que Erling esteja infeliz. Talvez a mídia na Espanha, especialmente em Madrid, tenha mais informações do que nós", afirmou o treinador do Manchester City.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Haaland teria decidido jogar no Real Madrid. O desejo do artilheiro teria a ver com o prêmio "The Best", da Fifa. O atacante teria ficado desapontado por ter sido derrotado por Lionel Messi, eleito o melhor jogador do mundo em 2023. Na opinião do norueguês, isso não aconteceria se ele tivesse tido um rendimento semelhante atuando pelo Real Madrid, por conta do maior prestígio do clube espanhol.

No total, Erling Haaland, de 23 anos, entrou em campo em 53 partidas, foram 52 gols e nove assistências pelo Manchester City. Sob o comando de Guardiola, o artilheiro conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Uefa.