Richarlison é um dos destaques do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier LeagueAdrian Dennis/AFP

Publicado 04/02/2024 12:40

Inglaterra - O jogo virou para o atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira. O jogador chegou a 10 gols na atual edição da Premier League com os dois marcados no empate diante do Everton, por 2 a 2, e, com isso, tornou-se brasileiro com mais gols nas cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

A marca foi alcançada em 20 jogos disputados pelo Campeonato Inglês até então, mas com um cenário que chama atenção quanto à evolução: nove dos 10 gols foram marcados nos últimos nove jogos.

Os artilheiros da Premier League até o momento são Salah, do Liverpool, e Haaland, do Manchester City cada um com 14 gols. Para comparação de brasileiros com Richarlison, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, ambos do Arsenal, têm apenas quatro gols cada.



Os números, vale destacar, são apenas em recortes de jogos por campeonatos nacionais, sem levar em consideração partidas continentais como Liga dos Campeões, Liga Europa ou Liga Conferência. Nessa artilharia, João Pedro, do Brighton, é quem lidera.

Lista de brasileiros com mais gols na temporada nas principais ligas europeias:

1 - João Pedro - Brighton: 19 gols (8 na Premier League), em 32 jogos

2 - Rodrygo - Real Madrid: 12 (7 em La Liga), em 32 jogos

3 - Vinicius Junior - Real Madrid: 11 (6 em La Liga), em 20 jogos

4 - Richarlison - Tottenham: 11 (10 na Premier League), em 23 jogos

5 - William José - Betis: 10 (6 em La Liga), em 27 jogos

6 - Gabriel Jesus - Arsenal: 8 (4 na Premier League), em 23 jogos

7 - Matheus Cunha - Wolverhampton: 8 (6 na PL), em 26 jogos

8 - Douglas Luiz - Aston Villa: 7 (6 na Premier League), em 33 jogos

9 - Savinho - Girona: 7 (5 em La Liga), em 26 jogos

10 - Gabriel Martinelli - Arsenal: 6 (4 na Premier League), em 26 jogos