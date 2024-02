Arqueiro Marcus D'Almeida em ação no Pan-Americano de Santiago - Divulgação/COB

Publicado 04/02/2024 11:21 | Atualizado 04/02/2024 11:22

Rio - O arqueiro Marcus D'Almeida, de 26 anos, líder do ranking em 2023, conquistou neste domingo (4) o vice-campeonato do Finals do Circuito Mundial Indoor, em Las Vegas, mas mesmo assim foi coroado. A World Archery (federação internacional de tiro com arco) anunciou que o brasileiro foi eleito o melhor arqueiro do ano no mundo.

Além do topo na modalidade, Marcus foi bronze no Mundial de Berlim e ganhou a etapa mexicana da Copa do Mundo de tiro com arco. Na última temporada, ele ganhou do Comitê Olímpico do Brasil (COB) o prêmio de melhor atleta do país no ano.

Com passaporte carimbados para os Jogos Olímpicos de Paris, no meio do ano, ele conquistou duas medalhas no último Pan-Americano, prata nas duplas mistas, ao lado de Ana Machado, e bronze com a equipe masculina, com Matheus Ely e Matheus Gomes.