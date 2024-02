Gusttavo Lima - Foto reprodução Internet

Gusttavo LimaFoto reprodução Internet

Publicado 09/02/2024 11:55

Rio - O cantor Gusttavo Lima decidiu diversificar seus negócios e passou a investir no futebol. De acordo com informações divulgadas pelo site "ge", o astro sertanejo se transformou em sócio majoritário da SAF do Paranavaí, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

Segundo o portal, Gusttavo será dono de 60% do futebol do Paranavaí. O restante será dividido entre a Full Sports e outros investidores, com o clube mantendo 1%. O total da venda da SAF foi de R$ 3 milhões.

Com a venda da SAF, o Paranavaí espera investir em suas categorias de base e montar um time forte para voltar à primeira divisão do Paraná. No ano passado, o time estava disputando a terceira divisão, competição em que se sagrou campeão.

A parceria com Gusttavo já começou a garantir retorno financeiro para o Paranavaí. A VaideBet, empresa da qual o cantor é embaixador, será patrocinadora do clube paranaense. Recentemente, a casa de apostas fechou contrato de R$ 370 milhões com o Corinthians.