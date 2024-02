Na próxima fase, Bia Haddad enfrentará a vencedora do duelo entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cirstea - Martin KEEP / AFP

Publicado 09/02/2024 12:10

Abu Dhabi - A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia superou a tunisiana Ons Jabeur na manhã desta sexta-feira (9) e avançou às semifinais de simples do WTA 500 de Abu Dhabi. A adversária era a cabeça de chave 2 e 6ª do ranking mundial. Bia venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. Ela já tinha chegado às semis na edição do ano passado do torneio dos Emirados Árabes Unidos.

"Ons é uma pessoa legal e uma jogadora muito importante para o tênis feminino. Ela nos representa muito bem. Eu a respeito. Quando você tem um grande torneio, com grandes oponentes, é um privilégio. Estou tentando melhorar. Fico feliz com a vitória", declarou a brasileira após o triunfo.

A partida marcou o quarto encontro entre Bia Haddad e Ons Jabeurs. Nos últimos, a tunisiana levou vantagem, com duas vitórias. Agora, a brasileira igualou o duelo.

Na próxima fase, ela terá pela frente a vencedora do confronto entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cirstea. A partida das semifinais será neste sábado (10). No mesmo dia, Bia disputará as semis das duplas, ao lado de Luisa Stefani. As brasileiras são cabeças de chave número 2 do torneio e enfrentarão as americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.