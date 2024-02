Nanda Marques - Reprodução

Nanda MarquesReprodução

Publicado 09/02/2024 12:12

Rio - Bela do Flamengo, Nanda Marques, está se preparando para arrasar no Carnaval. Ela fez um tratamento bem diferente com objetivo de ter um resultado rápido na reta final para a folia. Durante o ano, a beldade mantém seu corpo com dieta e exercícios físicos, dando sempre muita atenção para sua saúde, mas decidiu por um algo a mais neste últimos dias.

Nanda começou a fazer um tratamento chamado fitness inteligente, que tem como objetivo revigorar os músculos por meio de impulsos eletrônicos. A beldade será destaque no Arranco do Engenho de Dentro, que está na Série Ouro, e irá desfilar na sexta de Carnaval, depois ela será rainha de bateria da Siri de Ramos, que desfila na Intendente Magalhães, e por fim será rainha do bloco mais tradicional do Méier, o "Amigos do Joaquim Méier".

"Além de vermos o resultado na primeira sessão, no meu caso ainda ajuda muito com relação as dores que sinto por algumas lesões. Inicialmente, eu não acreditei muito, porém depois da primeira sessão eu não parei mais . Hoje eu amo fazer o fitness inteligente, porque além de trabalhar os músculos de uma forma diferenciada, me dá um resultado visual muito rápido, além de auxiliar muito com as dores das lesões", contou.