Salah, do Liverpool, é um dos craques em ação na Premier League - Paul Ellis/AFP

Publicado 12/02/2024 13:06

EAU - Com muito investimento no início da temporada, mas um mercado de transferências com pouco destaque no início de 2024, o Campeonato Saudita pode receber mais um astro do futebol europeu: Mohamed Salah. O Al-Ittihad, clube de Benzema, prepara um oferta para apresentar ao Liverpool pela assinatura com o egípcio após a Premier League.

A proposta seria de 235 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) pelo astro egípcio, a mais cara do futebol, ultrapassando os 222 milhões de euros (R$ 1,18 bilhão) pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar, em 2017. As informações são do portal "The Athletic".

Aos 31 anos, Salah tem contrato até junho de 2025 com o Liverpool e já vem despertando interesse de clubes sauditas desde o avanço com o Fundo de Investimento Público na liga local.

O atacante, que é um dos craques do Campeonato Inglês, se recupera de lesão após disputar a Copa Africana de Nações com a seleção do Egito.