Ônibus do Real Madrid se envolveu em batida na Alemanha - Reprodução

Publicado 12/02/2024 15:01 | Atualizado 12/02/2024 15:09

Alemanha - O ônibus do Real Madrid se envolveu em um acidente nesta segunda-feira (12), véspera da primeira partida contra o RB Leipzig pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A batida aconteceu no deslocamento da delegação do aeroporto de Erfurt até a cidade de Leipzig, na Alemanha.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornal alemão "Bild". No acidente, um carro se aproximou do ônibus para filmá-lo, mas o motorista perdeu o volante na troca de pistas, e o automóvel acabou batendo com o veículo que levava a delegação dos merengues.

O motorista em questão acabou quebrando um dos retrovisores do próprio carro. De acordo com a publicação, ninguém ficou ferido e nenhum membro da delegação no ônibus sentiu a batida.

O time espanhol precisou ir de ônibus desde Erfurt numa viagem de mais de 160km devido à greve no aeroporto da cidade de Leipzig. Quando o ônibus chegou no destino final, a polícia fez uma inspeção, e foram encontrados arranhões no veículo do Real.