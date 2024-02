Com primeiro gol como profissional, Pablo Ruan evitou a derrota do Londrina - Thiago Silvério / Londrina EC

Com primeiro gol como profissional, Pablo Ruan evitou a derrota do LondrinaThiago Silvério / Londrina EC

Publicado 16/02/2024 16:35

Um dos 16 sobreviventes do incêndio no CT do Ninho do Urubu, que completou cinco anos em 8 de fevereiro, Pablo Ruan marcou o primeiro gol como profissional. O jovem de 21 anos, atualmente no Londrina, aproveitou o momento especial para lembrar os 10 companheiros das divisões de base do Flamengo que morreram na tragédia.

"Para mim, esse gol significa muito. Passei por uma fase na minha vida muito difícil, fui sobrevivente do incêndio. Para mim isso é muito gratificante, é fruto do meu trabalho. Já disse em outras oportunidades, estou aqui não só por mim, mas por todos os amigos que se foram", afirmou em entrevista coletiva.



Pablo estreou pelos profissionais no fim da Série B do ano passado, quando disputou duas partidas. Em 2024, chegou a seis jogos e marcou o primeiro gol na quarta-feira, garantindo o empate em 1 a 1 do Londrina contra o Andraus, já no fim.



"O gol dá total confiança para poder fazer uma jogada diferente, arriscar um drible diferente", avaliou o jogador, que ainda é reserva.

Histórico de Pablo na carreira



Em 2019, Pablo escapou do incêndio no contêiner que servia de alojamento para as categorias de base do Flamengo. Ele saiu de um dos quartos pela grade da janela e sobreviveu com arranhões no peito e nas costas.



No mesmo ano saiu do Rubro-Negro e foi para a base do Palmeiras, onde atuou no sub-17 e sub-20. Em 2021 chegou ao Atlético-MG e ficou por dois anos, até se transferir para Londrina, cidade onde nasceu e está a família.

Ainda jogou no sub-20 até subir aos profissionais e estrear no fim do ano passado.