16/02/2024

Rio - A proposta de nove clubes da Série A para paralisar o Brasileirão durante a Copa América , antecipando as oitavas e quartas de final da Copa do Brasil e adiando a decisão, terá dificuldades para ser concretizada. De acordo com o site "ge", a CBF terá que driblar, pelo menos, dois obstáculos caso queira aceitar a sugestão.

O primeiro deles será a Copa Intercontinental da Fifa, prevista para acontecer em dezembro. O campeão da Libertadores, com final prevista para 30 de novembro, garantirá vaga no novo torneio. Porém, caso o campeão da América também se classificar para a final da Copa do Brasil, haverá conflito de datas, caso a proposta dos clubes seja aprovada. O cenário pode acontecer com Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

Outro problema será o calendário de 2025. Mesmo que nenhum time brasileiro vença a Libertadores e se classifique para a final da Copa do Brasil, o adiamento da decisão do torneio nacional obrigaria os finalistas a esticarem as férias de janeiro, atrasando o início da próxima temporada.

A proposta

A mudança no calendário consistiria em inverter as quatro rodadas previstas durante a Copa América pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Campeonato Brasileiro. A liberação dos convocados para a Copa América é obrigatória, já que faz parte do calendário da Fifa.



Em caso de aprovação por parte da CBF, a mudança adiaria a final da Copa do Brasil. As oitavas e quartas de final seriam antecipadas para o período durante a competição continental, mas a decisão do torneio passaria para os dias 11 e 15 de dezembro, após o fim do Brasileiro.

A proposta é apoiada por Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O grupo ainda aguarda uma resposta da entidade sobre o ofício enviado nos últimos dias.