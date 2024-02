Suárez deu uma mordida no ombro do zagueiro Chiellini na Copa do Mundo de 2014 - AFP

Publicado 18/02/2024 14:22

O atacante Luís Suárez revelou que a mordida que deu no zagueiro italiano Chiellini, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, freou o interesse do Real Madrid em contratá-lo após o término do Mundial. Em entrevista à rádio uruguaia "DelSol 99.5FM", o uruguaio revelou que o clube merengue considerava vender Benzema ao Arsenal para acertar sua contratação.

"Antes da Copa do Mundo de 2014, o Real Madrid queria me contratar e tudo estava indo bem... Eles estavam pensando em vender Benzema para o Arsenal, tudo já estava acertado", afirmou Suárez.

"Quando a Copa do Mundo começou, o Barça entrou na disputa e, obviamente, eu preferi o Barça. Com a situação da mordida, o interesse do Real Madrid diminuiu, e o Barça se interessou mais... No final, tive as duas opções e escolhi o Barça porque era meu sonho", complementou.

No Barcelona, Suárez formou um dos maiores trios da história do futebol mundial junto de Neymar e Messi, o trio "MSN". Juntos, em três temporadas, eles marcaram 364 gols, deram 173 assistências e conquistaram nove títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, uma Supercopa da Espanha, três Copas do Rei e dois Campeonatos Espanhóis.