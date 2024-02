Stephen Curry e Sabrina Ionescu se enfrentaram no desafio de três pontos - GARRETT ELLWOOD / AFP

Stephen Curry e Sabrina Ionescu se enfrentaram no desafio de três pontosGARRETT ELLWOOD / AFP

Publicado 18/02/2024 13:50

Rio - A NBA, a liga de basquete americana, promoveu uma ação inédita no fim de semana das estrelas. A 73ª edição do evento, que está sendo realizada em Indianápolis, ficou marcada pela primeira disputa entre atletas da NBA e da WNBA, a liga de basquete feminina dos Estados Unidos.

Na disputa, Stephen Curry levou a melhor contra Sabrina Ionescu por 29 a 26, e faturou o cinturão. Curry é o astro do Golden State Warriors, enquanto Ionescu é a maior promessa do basquete feminino americano e defende o New York Liberty.

Multicampeão do desafio de três pontos, Stephen Curry não disputou o torneio em 2023 por conta do desafio contra Sabrina Ionescu. Sendo assim, o armador Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, conquistou o troféu pelo segundo ano consecutivo.

Quem é Sabrina Ionescu?

A NBA decidiu promover uma disputa entre os principais arremessadores de três pontos da liga masculina e feminina. No fim de semana das estrelas da WNBA no ano passado, Ionescu acertou 25 de 27 arremessos, somou 37 pontos e estabeleceu o recorde do torneio, tanto do feminino quanto no masculino.

Sabrina Ionescu nasceu na Califórnia. A armadora representou a faculdade de Oregon e ganhou projeção mundial após estabelecer o recorde de 26 triplo-duplos na história da NCAA, a liga universitária de basquete, independente do gênero.

O impacto de Sabrina Ionescu também levantou a audiência dos jogos de basquete feminino. Em seu primeiro ano em Oregon, a média de público saltou de 1,500 para 4,200. Já em seu terceiro e último ano, a média era de mais de 10 mil pessoas por jogo.

Em 2020, Sabrina Ionescu foi a primeira escolha do Draft da NBA, o recrutamento de calouros para a liga profissional de basquete. A primeira temporada, no entanto, ficou marcada por uma grave lesão no joelho apenas no terceiro jogo, que custou toda a temporada.

Sabrina Ionescu retornou as quadras na temporada seguinte. Em seu segundo ano na WNBA, se tornou a mais jovem atleta a alcançar um triplo-duplo. Em 2022, anotou o primeiro triplo-duplo com 30 pontos da história da liga feminina. Em 2023, foi vice-campeã da WNBA diante do Las Vegas Aces.