Real Madrid e Rayo Vallecano empataram pelo Campeonato Espanhol - AFP

Publicado 18/02/2024 12:01

O líder do Campeonato Espanhol Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano pelo placar de 1 a 1 neste domingo (18), pela 25ª rodada da competição. Joselu marcou o gol dos Merengues, enquanto De Tomás fez o tento do clube de Vallecas.

Com o empate, o Real Madrid pode ver sua vantagem na liderança diminuir. O clube merengue vai a 62 pontos na classificação e, caso o vice-líder Girona vença o Athletic Bilbao na próxima segunda-feira (19), a distância pode diminuir para apenas três pontos.

Quem abriu o placar da partida foi o Real Madrid. Aos dois minutos de jogo, o centroavante Joselu recebeu um belo cruzamento vindo de Valverde e chutou para o gol de Dimitrievski. O Rayo Vallecano empatou ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, em cobrança de pênalti forte convertida por De Tomás, atacante revelado nas categorias de base do clube merengue.

O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo domingo (25), quando retorna ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Sevilla, às 17h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.