Harry Kane lamenta derrota do Bayern de Munique no Campeonato AlemãoINA FASSBENDER / AFP

Publicado 18/02/2024 17:03

Rio - O Bayern de Munique está em crise. O atual campeão alemão sofreu a terceira derrota consecutiva após ser superado pelo Bochum por 3 a 2, neste domingo (18), fora de casa, e viu a distância para o líder Bayer Leverkusen aumentar. Harry Kane e Jamal Musiala marcaram para os bávaros.

No primeiro turno, o Bayern de Munique venceu o Bochum por 7 a 0, em Munique. Musiala abriu o placar aos 13 minutos e tudo indicava que seria uma nova vitória do gigante alemão. Entretanto, os donos da casa reagiram e viraram com gols de Asano e Schlotterbeck antes do intervalo.

Na etapa final, Stöger ampliou a vantagem do Bochum, aos 32 minutos. Para piorar a situação do Bayern de Munique, o zagueiro Upamecano foi expulso ao cometer o pênalti que foi convertido por Stöger. Em desvantagem e com um a menos, os bávaros descontaram com Harry Kane, aos 42, mas era tarde.

Com a derrota, o Bayern de Munique se manteve em segundo lugar com 50 pontos e viu a distância para o líder Bayer Leverkusen aumentar para oito (58). O time bávaro volta a campo no próximo sábado (24), às 14h30 (de Brasília), diante do RB Leipzig, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.