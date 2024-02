Mitrovic marcou na vitória do Al-Hilal - Divulgação/Al-Hilal

Mitrovic marcou na vitória do Al-HilalDivulgação/Al-Hilal

Publicado 18/02/2024 17:44

Rio - O Al-Hilal venceu mais uma vez. O time comandado pelo técnico português Jorge Jesus venceu o Al-Raed por 3 a 1, neste domingo (18), na Kingdom Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita, e conquistou a 22ª vitória consecutiva.

Mitrovic, duas vezes, e Koulibaly marcaram para o Al-Hilal, enquanto o brasileiro Júnior Tavares descontou para o Al-Raed. Com o resultado, o Al-Hilal chegou aos 56 pontos no Campeonato Saudita, sete a mais que o Al-Nassr, que ocupa o segundo lugar.

A cada vitória o Al-Hilal fica mais próximo do recorde de vitórias consecutivas no futebol, que pertence ao The New Saints, de País de Gales (28). O técnico Jorge Jesus expressou o desejo de alcançar a marca para entrar para o livro dos recordes, em conversa com o brasileiro Neymar, durante a semana.