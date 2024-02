Corinthians é tricampeão da Supercopa do Brasil de futebol feminino - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Corinthians é tricampeão da Supercopa do Brasil de futebol femininoMIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 18/02/2024 14:52

Rio - O Corinthians é tricampeão da Supercopa do Brasil de futebol feminino. As Brabas confirmaram o favoritismo e venceram o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (18), na Neo Química Arena, e conquistaram o título. As Cabulosas tiveram dois gols anulados e amargaram o vice-campeonato.

O Cruzeiro começou surpreendendo e abriu o placar com Marília, mas o lance foi anulado com auxílio do VAR. O Corinthians era superior, mas encontrava dificuldades para criar chances claras, e só conseguiu chegar ao gol em cobrança de falta de Duda, no começo do segundo tempo.

Na reta final do jogo, o Cruzeiro chegou a marcar com Byanca Brasil, mas novamente o lance foi anulado com auxílio do VAR. Com isso, o Corinthians se consagrou tricampeão da Supercopa do Brasil e segue como o único campeão do torneio.

Esta foi a terceira edição da Supercopa do Brasil. Em 2022 e 2023, o Corinthians levou a melhor e venceu Grêmio e Flamengo, respectivamente. Foi o quinto título consecutivo das Brabas no futebol feminino. No ano passado, conquistaram a Supercopa, Paulistão, Brasileirão e a Libertadores.