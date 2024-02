Portuguesa-RJ e Volta Redonda empatam no Raulino de Oliveira - Divulgação/Portuguesa-RJ

Portuguesa-RJ e Volta Redonda empatam no Raulino de OliveiraDivulgação/Portuguesa-RJ

Publicado 18/02/2024 20:21

Rio - A briga por vaga na semifinal do Campeonato Carioca segue acirrada. Volta Redonda e Portuguesa-RJ empataram por 1 a 1, neste domingo (18), no Raulino de Oliveira, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. A Lusa vencia até o último minuto, quando cedeu o empate. Patrick e Cristiano marcaram os gols do jogo.

O jogo foi equilibrado. A Portuguesa-RJ era mais perigosa e abriu o placar com Patrick, aos seis minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O Volta Redonda ficou com um a menos aos 19 minutos, mas pressionou nos últimos minutos e arrancou o empate com Cristiano no último lance.

Com o resultado, a Portuguesa-RJ soma 14 pontos e ocupa o sexto lugar, enquanto o Volta Redonda é o nono, com nove. O Voltaço volta a campo no sábado (24), às 17h30, contra o Vasco, no Espírito Santo, enquanto a Lusa encara o Nova Iguaçu, no mesmo dia, às 18h30.