Gabriel Medina foi eliminado na terceira rodada da segunda etapa do Circuito Mundial de SurfeDivulgação/WSL

Publicado 18/02/2024 20:21

Rio - O Brasil deixou a desejar na segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Sunset Beach, no Havaí. Sete brasileiros disputaram uma vaga nas oitavas de final, mas apenas dois garantiram a classificação: Miguel Pupo e Italo Ferreira. Gabriel Medina, Deivid Silva, Samuel Pupo, Yago Dora e Caio Ibelli foram eliminados.

Gabriel Medina foi o primeiro brasileiro a entrar na água e foi derrotado pelo havaiano Seth Moniz por 11,34 a 8,33. Deivid Silva foi o segundo e sucumbiu para o também havaiano John John Florence por 10,60 a 8,06. Miguel Pupo freou o domínio havaiano e venceu Imaikalani deVault por 11,00 a 6,30.

Já Samuel Pupo não teve a mesma sorte do irmão e foi superado pelo sul-africano Jordy Smith por 12,16 a 11,33. A maré de azar brasileira continuou com Yago Dora, que foi derrotado pelo indonésio Rio Waida por 10,03 a 7,46, e Caio Ibelli, superado pelo australiano Liam O'Brien por 12,77 a 11,54.

O último brasileiro a ir para a água foi o campeão mundial e olímpico Italo Ferreira. Em um duelo equilibrado com o americano Crosby Colapinto, o brasileiro levou a melhor com uma nota 7,17 na última onda e venceu por 12,34 a 9,03, amenizando o dia para o país com uma classificação às oitavas de final.