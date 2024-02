Abalada com a derrota no segundo set, Bia voltou para o terceiro totalmente irreconhecível e foi atropelada pela italiana, que precisou de menos de 25 minutos para confirmar a vitória e a classificação para a próxima fase do WTA 1000 de Dubai. No segundo set, Bia também começou quebrando o serviço de Paolini e teve 4 a 2 de vantagem. Foi aí que as coisas começaram a desandar. A brasileiro sofreu um 'apagão' e não conseguiu impedir a reação da italiana, que virou para 6 a 4, quebrando dois serviços de Bia. No primeiro set, Bia indicava que teria uma vitória tranquila. Ela quebrou o serviço da italiana logo no primeiro game e chegou a abrir 3 a 1 de vantagem. Incisiva, precisou apenas administrar a vantagem para fazer 1 a 0. No ano passado, Bia também foi eliminada na primeira fase do WTA de Dubai. A tendência é que ela perca posições preciosas no ranking, apesar de ganhar a posição da tcheca e atual campeã do torneio, Barbora Krejcikova, que desistiu de competir neste ano por causa de uma lesão nas costas.

Paolini continua sendo uma 'pedra no sapato' de Bia. Apesar de aparecer apenas na 24ª colocação do ranking da WTA, dez posições abaixo do que a brasileiro, venceu todos os confrontos entre elas até hoje. Enquanto a italiana continua viva em busca do título, aguardando na próxima fase a vencedora entre a canadense Leylah Fernandez e a americana Bernarda Pera, a brasileiro passa a focar na disputa do WTA 500 de San Diego.