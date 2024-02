Mbappé iniciou a partida contra o Nantes no banco de reservas - AFP

Mbappé iniciou a partida contra o Nantes no banco de reservasAFP

Publicado 18/02/2024 12:30

Mbappé voltou a balançar as redes pelo PSG no último sábado (17) na partida contra o Nantes, pelo Campeonato Francês. Entretanto, o atacante iniciou a partida no banco de reservas, em decisão que surpreendeu a todos, sabendo que o atacante comunicou ao clube, na última semana, que não permaneceria para a próxima temporada.

Treinador do time parisiense, Luis Enrique afirmou que a decisão não tinha relação com o recado enviado por Mbappé, e sim para dar rodagem aos jogadores que não atuaram na última quarta-feira (14), contra o Real Sociedad, pela Liga dos Campeões.

"É ,ao mesmo tempo, simples e difícil de explicar. Nós jogamos pela Champions League há dois dias, então precisávamos de energia para performar. Era importante dar minutos aos jogadores que não participaram daquela partida (contra a Real Sociedad). Vocês sabem, temos metas ambiciosas. Precisamos de todos os jogadores", disse Luis Enrique, em entrevista após a vitória sobre o Nantes.

Os últimos dias vem sendo conturbados no PSG, sabendo da confirmação da saída de Mbappé ao final da temporada. Na última sexta-feira (16), o atacante conversou com o restante do elenco sobre a decisão, e, segundo a imprensa local, o grupo reagiu sem surpresas. Zagueiro do time, Danilo Pereira confirmou tal conversa, mas negou que abalou o vestiário da equipe.

"(Jogar sem o Mbappé) Muda a dinâmica, mas temos bons jogadores que podem fazer a diferença. Sem o Kylian e sem o Ousmane (Dembélé) é diferente. Nós não ficamos surpresos ao vê-lo no banco, porque ele joga muito. (A decisão de Mbappé) Não perturbou o grupo, não acho isso", comentou Danilo Pereira.

Mbappé o maior artilheiro da história do PSG. O francês tem 244 gols em 291 partidas oficiais pelo clube, que defende desde 2017. Além dos tentos, o atacante conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.