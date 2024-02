Lionel Messi é o principal jogador do Inter Miami - Andy Lyons / AFP

Publicado 19/02/2024 16:00

O craque argentino Lionel Messi voltou a comentar sua ausência no amistoso do Inter Miami com um combinado de jogadores de Hong Kong, no início deste mês. Ele explicou que havia sentido um desconforto na coxa e por isso não entrou em campo. Em pronunciamento nesta segunda-feira (19), o camisa 10 descarta motivos políticos para o desfalque.

"Ouvi dizer que não queria jogar por questões políticas e muitas coisas que não têm nada a ver com isso. Se fosse esse o caso, eu não teria viajado ao Japão ou ido tantas vezes como fui à China em diferentes ocasiões", ponderou Messi.

A ausência no confronto virou polêmica em Hong Kong. Os torcedores ficaram decepcionados em não vê-lo jogar, o governo local cobrou o clube americano e sobretudo a organizadora da partida, ameaçando retirar um investimento de 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 10,1 milhões) em financiamento público.

Confira o pronunciamento de Messi na íntegra:

"Como todos sabem, quero sempre jogar e estar em todos os jogos. Ouvi dizer que não queria jogar por questões políticas e muitas coisas que não têm nada a ver com isso. Se fosse esse o caso, eu não teria viajado ao Japão ou ido tantas vezes como fui à China em diferentes ocasiões.



Como falei na coletiva, tive inflamação no adutor e não pude participar. No primeiro jogo que joguei na Arábia senti isso, no segundo tentei jogar um pouco e foi pior. Tentei treinar e me esforçar no dia anterior por causa de todo mundo que estava lá. Na verdade, fiz o que pude e estava na clínica com todas as crianças lá. Mas a verdade é que não pude jogar porque sentia desconforto e havia risco de piorar.



Os dias foram passando, me senti um pouco melhor e por isso joguei um tempo no Japão para continuar melhorando fisicamente para tudo que está por vir agora, porque precisava jogar e entrar no ritmo novamente. Acho que já tinha dito isso, mas achei importante repetir depois de tudo que está sendo dito. Envie muito amor a todo o povo da China e espero que possamos nos ver em breve"