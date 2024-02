Mbappé deve ser reforço do Real Madrid no meio deste ano - Sebastien Salom-Gomis / AFP

Publicado 19/02/2024 14:50

França - Em caso de confirmação da chegada ao Real Madrid, Mbappé enfrentará um dilema no clube. O craque francês veste a camisa 7 no PSG, mas no time merengue o número já tem dono: Vini Jr. De acordo com o jornal 'As', o atacante tem três alternativas - as camisas 7, 9 ou 10.

A publicação vê o número 7 como improvável, já que o brasileiro vem se destacando com a camisa do Real Madrid. Entretanto, a 7 é a preferida de Mbappé. Os dois jogadores tem boa relação, e o francês não deve insistir. "Pedir o número ao brasileiro seria como entrar com o pé esquerdo no vestiário", afirma o jornal.

Outra opção é a camisa 9, que já foi utilizada por Mbappé no Monaco. A princípio, o número está reservado a outro brasileiro, Endrick, que chega ao Real Madrid em julho.



A mais provável é a camisa 10. Atualmente, Modric é o dono do número. Entretanto, o croata perdeu espaço e pode, inclusive, deixar o Real Madrid no meio deste ano. Mbappé já veste a 10 na seleção francesa, e tende a usar também no clube merengue.