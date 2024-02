Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão - AFP

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisãoAFP

Publicado 22/02/2024 12:58 | Atualizado 22/02/2024 13:05

Rio - Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão , nesta quinta-feira (22), pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona. O tribunal considerou o ex-jogador culpado por agressão sexual. Porém, o brasileiro não deve cumprir toda a pena na prisão espanhola, já que existem mecanismos que permitem diminuir o tempo.

O ex-jogador já cumpriu 13 meses em detenção preventiva. O regime do sistema penitenciário espanhol permite que o detento saia em determinados dias após cumprir mais da metade da pena, desde que volte para dormir. Ou seja, a partir de abril de 2025. Este mecanismo da justiça espanhola visa a reinserção do sujeito na sociedade.

Já se comprovar bom comportamento, Daniel Alves poderá deixar a prisão com dois terços do cumprimento da pena, no fim de janeiro de 2026. Neste caso, passaria à liberdade vigiada. Além da pena de prisão, o ex-jogador foi condenado a cinco anos de liberdade vigiada, que é uma medida em que o condenado não tem a liberdade privada e deve se manter localizável por meio de aparelhos que permitam seu rastreio.