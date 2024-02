Alphonso Davies veste a camisa do Bayern de Munique desde 2018/19 - AFP

Publicado 26/02/2024 13:15 | Atualizado 26/02/2024 13:35

Espanha - Além do astro francês Mbappé, o Real Madrid selou acordo com o lateral-esquerdo Davies, do Bayern de Munique. Representantes do atleta se reuniram com a direção do clube alemão, segundo a 'Sky Sports', para definir que o contrato, que vai até junho de 2025, não será renovado.

Também por isso, as chances do canadense ser negociado pelo Bayern de Munique na próxima janela aumentam, uma vez que a partir de janeiro do ano que vem ele pode assinar pré-contrato sem custos para qualquer outro clube.

O Real Madrid tem interesse em Davies há anos e, de acordo com o 'The Athletic', já existe um acordo verbal para que ele vista a camisa do clube merengue.

O Bayern de Munique deve pedir cerca de R$ 270 milhões pelo lateral-esquerdo já em junho, um ano antes do fim do contrato. O agente do jogador disse, em entrevista recentemente, que times da Premier League também tem interesse no canadense.