No duelo, Cristiano Ronaldo marcou um dos gols da vitória do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 26/02/2024 12:20

Arábia Saudita - O astro Cristiano Ronaldo será investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita por gesto obsceno, segundo o jornal 'Asharq Al-Awsat'. O camisa 7 do Al-Nassr reagiu à provocação da torcida do Al-Shabab no último domingo, que gritava o nome de Messi.



Cristiano Ronaldo Reprodução Twitter / @SaudiLeagueBuzz Depois de provocar os torcedores com a mão em concha atrás dos ouvidos, ele gesticulou seguidamente com os braços em direção à região pélvica.

No momento, a transmissão oficial não captou as imagens, mas vídeos circularam nas redes sociais após o jogo. O Al-Nassr venceu por 3 a 2, com um gol marcado pelo português.

De acordo com a publicação do jornal, o gesto de Cristiano Ronaldo causou "ressentimento entre muitos torcedores e assistentes". A decisão do Comitê Disciplinar deve ser anunciada nos próximos dias.