Marcelo e Júnior Santos no último clássico entre Botafogo e Fluminense, em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Marcelo e Júnior Santos no último clássico entre Botafogo e Fluminense, em 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2024 06:00

Rio - Rivais que travam boas batalhas nas últimas temporadas, Fluminense e Botafogo se reencontram neste domingo (3), no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de classificação Campeonato Carioca. Em campo, duas equipes com momentos diferentes na temporada e com um lado chegando extremamente pressionado em busca da classificação. Para os Alvinegros, que estão motivados, o "Clássico Vovô" é tratado como decisão em busca por uma vaga nas semifinais.

Já classificado para a próxima fase, o Tricolor vai para a partida vivendo clima leve após o título da Recopa Sul-Americana conquistado sobre a LDU, na última quinta-feira. Equipe pronta, sólida sob o comando do técnico Fernando Diniz, que enxerga um cenário mais complicado do outro lado.

Apesar da goleada por 6 a 0 contra o Aurora, que classificou o time para a terceira fase da Libertadores para enfrentar o Red Bull Bragantino, o Botafogo ainda busca o reencontro com a paz no dia a dia e reaproximação com a torcida. Sem técnico e comandado pelo interino Fabio Matias, o Glorioso, além de um placar positivo, ainda precisa torcer por um tropeço do Vasco no duelo com a Portuguesa, em São Januário. Caso contrário, o Estadual irá se alongar pelo segundo ano consecutivo com a consolação da Taça Rio, que dá vaga na Copa do Brasil 2025.

Na última temporada, o Botafogo, embalado em uma campanha espetacular até a reta final do ano, venceu os três compromissos que teve contra o Fluminense: 1 a 0 no Estadual, 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão e 2 a 0 no returno, este no Maracanã, e quando a equipe já dava sinais de queda de rendimento.

O último encontro, no dia 8/10, carrega um contexto parecido com o da 11ª rodada do Carioca deste ano. Na ocasião, o Alvinegro, em xeque após acumular atuações ruins, não encontrou dificuldades - também comandado por um técnico interino, que era Lucio Flavio - contra uma equipe que começava a construir uma linda história. A partida foi a primeira do Fluminense após conquistar sua classificação para a final da Libertadores, vencida por 2 a 1 em cima do Boca Juniors.

Ainda que com pouco impacto direto, o Clássico Vovô vale para o clube das Laranjeiras uma volta por cima nos primeiros jogos contra rivais em 2024. Até então, no Estadual, um empate sem gols diante do Vasco e uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo. O início de temporada, como projetado pelo clube, foi de preparação, manutenção do trabalho e foco na Recopa.

O Botafogo, por sua vez, em mais uma campanha abaixo do esperado, perdeu os dois jogos contra os rivais em questão (4 a 2 e 1 a 0, respectivamente) e vê no jogo contra o Fluminense a chance de virar de vez a chave e esquecer o que passou.