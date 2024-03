Último clube comandado por Cuca foi o Corinthians, em 2023 - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 04/03/2024 11:00

Curitiba - O Athletico selou acordo e Cuca será o treinador do clube em 2024. Ele era o nome favorito do presidente Mario Celso Petraglia desde o ano passado para comandar o time nesta temporada. O clube paranaense confirmará, nas próximas horas, o contrato de um ano com o técnico.



Segundo o 'ge', a diretoria já discute a melhor forma de anunciar o comandante. A assessora pessoal de Cuca também tem conversado com o clube.



Em 2023, ele foi procurado pelo Athletico, mas alegou que desejava resolver questões particulares antes de retornar ao trabalho. Na época, a decisão do treinador incomodou a diretoria.

O último clube liderado pelo treinador foi o Corinthians. Ele teve uma passagem rápida pelo Timão. A sua chegada gerou uma onda de protestos na torcida, uma vez que não aceitaram o acerto por causa da condenação por ato sexual com menor e coação em 1989, na Suíça. Com forte pressão, Cuca pediu demissão sete dias depois do anúncio.