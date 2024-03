Filho de Eliza Samúdio é goleiro nas categorias de base do Athletico-PR - Reprodução

Filho de Eliza Samúdio é goleiro nas categorias de base do Athletico-PRReprodução

Publicado 04/03/2024 10:31

Rio - Filho de Eliza Samúdio, Bruninho Samúdio, de 14 anos, falou sobre seu sentimento em relação ao ex-goleiro Bruno, seu pai biológico. Em entrevista ao programa “Geral do Povo”, da RedeTV, o jovem foi questionado se nutre algum tipo de ódio pelo ex-jogador do Flamengo.

“Tenho nada. Tenho pena só”, respondeu o garoto, de forma objetiva, ao lado da avó materna, Sônia Samudio, que é sua tutora legal. Na época da morte da mãe, ele tinha apenas quatro meses de vida.

“Era. Só que não era uma boa pessoa”, afirmou o jovem.

Sobre o pai biológico, Bruninho declarou que, caso o ex-jogador queira ter qualquer tipo de relação com ele um dia, "vai ter que ir atrás", e que apesar de tudo, não sente raiva e nem quer o mal de Bruno: “Por que não devemos desejar para os outros o que não queremos para a gente”.

Caso Eliza Samudio



Bruninho é filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno. Na época do desaparecimento da modelo, em 2010, o ex-jogador do Flamengo não reconhecia a paternidade do garoto. Ele só se tornou legalmente pai do jovem em 2012, após determinação da Justiça do Rio, mas nunca teve relação com o filho, que foi criado pela avó materna.



Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza, que nunca teve seu corpo encontrado. Em 2018, o ex-goleiro passou para o regime semi-aberto e desde 2023 está em liberdade condicional. Ele tentou voltar ao futebol e jogou por alguns clubes, mas acabou não tendo sucesso.