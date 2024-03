Taça do Campeonato Carioca - Divulgação / Ferj

Publicado 08/03/2024 18:41

Rio - A Ferj confirmou na tarde desta sexta-feira (8) os horários e datas dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O Fla-Flu acontecerá no sábado, dia 16, às 21h, no Maracanã, enquanto a partida entre Nova Iguaçu e Vasco ocorrerá no dia seguinte, às 16h, em um local ainda não definido.

Segundo o "ge", o Flamengo e o Fluminense entraram em acordo para que a partida seja disputada de noite por conta das altas temperaturas do Rio de Janeiro durante a tarde. Em entrevista coletiva, o treinador do Rubro-Negro, Tite, já havia declarado sua preferência em atuar nesse período.

As partidas de ida das semifinais acontecem no próximo final de semana. Fluminense e Flamengo se enfrentarão no próximo sábado (9), às 21h, no Maracanã. Já Vasco x Nova Iguaçu acontece no domingo (10), às 18h30, no mesmo estádio.