Carlinhos, do Nova Iguaçu, é o grande destaque do Campeonato Carioca - Divulgação/NIFC

Publicado 08/03/2024 17:28

Rio - Surpresa do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu roubou a cena e garantiu uma vaga nas semifinais, deixando o Botafogo fora da disputa pelo título do início da temporada. O Orgulho da Baixada, comandado pelo técnico Carlos Vitor, deve muito às atuações do atacante Carlinhos, de 27 anos, que divide a artilharia da competição ao lado de Pedro, do Flamengo, com oito gols.

Carlinhos foi formado no Corinthians na mesma geração que revelou nomes como Malcom e Guilherme Arana, e se destacou na Copinha de 2017 com 11 gols marcados na campanha do título, o que o credenciou a uma vaga no elenco principal naquele ano. Após deixar a equipe paulista, rodou o Brasil por clubes como São Caetano e Juventus, mas foi no Audax-RJ que chamou a atenção do Nova Iguaçu.

Em entrevista ao O Dia, Carlinhos comentou sobre o reencontro com os holofotes após surgir como grande promessa no Timão. Para o atacante, isso não foi uma surpresa, já que vinha trabalhando incessantemente atrás do destaque de outrora.

"Isso eu já imaginava pois vim trabalhando muito para isso acontecer. Estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo na minha vida e isso vem me dando muitas alegrias. É motivo para comemorar, mas não para tirar os pés do chão. É continuar trabalhando, fazendo isso tudo, para conquistar objetivos e coisas maiores na minha vida", iniciou o jogador.

Carlinhos comemorando gol em cima do Botafogo pelo Campeonato Carioca Divulgação/NIFC

Em 11 jogos na temporada, sendo 10 pela Taça Guanabara e um pela Copa do Brasil, na goleada por 8 a 0 sobre o Itabuna-BA, fora de casa, Carlinhos marcou nove gols e quer mais neste começo de 2024. O centroavante destacou os frutos que colhe diariamente por não ter abaixado a cabeça e projetou um momento marcante com a camisa do Nova Iguaçu.

"Eu estou muito feliz por ser esse 'destaque absoluto' como vocês (imprensa) estão falando. Motivo de muita alegria. Isso é sinal de muito trabalho, vim amadurecendo muito como jogador, mas antes como ser humano e as coisas vão acontecendo. É só o começo. Agora é saber que não conquistei nada ainda e terminar bem. Agora vamos pensar em ir até a final", contou.

O Nova Iguaçu avançou de fase com a segunda melhor campanha da Taça Guanabara, somando 24 pontos com apenas uma derrota (para o Fluminense) e é uma pedra no sapato dos grandes - que diga o Botafogo, fora da zona de classificação para a entrada do time da Baixada Fluminense.

Carlos Vitor, que voltou ao clube em 2020, desfruta de um trabalho longo e cheio de confiança para seguir. Na semifinal, contra o Vasco, a equipe terá vantagem de empate no placar agregado para conseguir chegar à decisão e coroar um grande ano - entre os jogos, ainda terá o duelo com o Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (13), às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília. Sobre a campanha, Carlinhos, principal peça do elenco, resumiu como um trabalho certo e humilde.

"Muita fé no trabalho. Foi assim que a gente iniciou o campeonato. Com os pés no chão, humildade, e sabendo que, quando colocamos a fé em ação, Deus pode transforma tudo. E ele vem fazendo isso. Nós acreditamos no início que seria possível e estamos colhendo agora. Vamos até o fim assim, até onde der para o Nova Iguaçu."