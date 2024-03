Jogo entre Caxias e São José, pelo Campeonato Gaúcho - Reprodução/Rede sociais

Publicado 08/03/2024 20:29 | Atualizado 08/03/2024 20:34

Rio Grande do Sul - A partida entre Caxias e São José, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, ficou paralisada por 13 minutos no primeiro tempo após um torcedor do time da casa ter proferido um insulto racista. Ele foi identificado e detido por policiais militares.

As reclamações por parte da equipe do São José começaram antes mesmo de a bola rolar. De acordo com uma publicação do clube nas redes sociais, o torcedor em questão mostrou a pele do braço quando os reservas se encaminhavam para o banco e, em seguida, fugiu para a arquibancada.

O jogo foi interrompido pela arbitragem aos 28 minutos após a identificação do torcedor e manifestação do técnico China Balbino, que chegou a pedir o encerramento do duelo.

O árbitro Douglas Schwengber da Silva determinou que um jogador e o assessor de imprensa do São José, testemunhas do caso, fossem encaminhados à delegacia ao fim da partida para prestar depoimento.

Ele fez o gesto mostrando a pele no braço, foi identificado por outros torcedores do time local e, covarde, fugiu da arquibancada. — São José Futebol (@SaoJoseFutebol) March 8, 2024