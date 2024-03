Lamine Yamal, à esquerda, é festejado por companheiros após fazer um golaço na vitória do Barcelona - Lluis Gene/APF

Publicado 08/03/2024 19:13 | Atualizado 08/03/2024 19:15

Espanha - O Barcelona venceu o Mallorca por 1 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, na noite desta sexta-feira, 8, pela partida de abertura da 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A joia Lamine Yamal, de apenas 16 anos, anotou o único gol do jogo, na marca dos 28 minutos do segundo tempo. O atacante invadiu a área pelo lado direita, puxou a bola para a perna esquerda e bateu colocado, sem chance de defesa para o goleiro Rajkovic. Confira no vídeo abaixo:

Lamine Yamal what is this goal you are SIXTEEN



pic.twitter.com/gi6jAS02XX — H (@hazfcb_) March 8, 2024

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 61 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O Girona, agora na terceira colocação, soma 59 e ainda jogará na rodada. O atual líder é o Real Madrid, com 66 pontos, também com uma partida a menos.



O Barça, agora, vira a chave para a Liga dos Campeões. O time do técnico Xavi volta a campo na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Napoli no Estádio Olímpico Lluís Companys. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da competição.

As duas equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, na Itália. Na ocasião, Lewandowski abriu o placar para o Barcelona, mas Osimhen deixou tudo igual no marcador.