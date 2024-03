Rayssa Leal avançou para a semifinal da etapa de Dubai de skate street - Julio Detefon/CBSK

Rayssa Leal avançou para a semifinal da etapa de Dubai de skate streetJulio Detefon/CBSK

Publicado 08/03/2024 19:58

Rio - Rayssa Leal deu mais um passo rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A medalhista de prata das Olimpíadas de Tóquio 2020 avançou à semifinal do Pro Tour de Dubai. Rayssa se classificou com a segunda maior nota da disputa feminina (76,45), atrás da australiana Chloe Covell (78,73). Já no masculino, Felipe Gustavo foi o único brasileiro classificado.

O Japão foi o grande destaque do Pro Tour de Dubai com nove classificadas entre as 16 que disputarão as semifinais na disputa feminina. Rayssa Leal, número 2 do mundo, foi a única brasileira classificada. Marina Gabriela, que precisa de pontos na corrida olímpica, terminou em 24º lugar e foi eliminada. Ela é a atual 45ª no ranking.

Já na disputa masculina, Felipe Gustavo foi o único brasileiro classificado. Ele avançou em 12º lugar, com nota 65,01. Giovanni Vianna (18º), Lucas Rabelo (24º) e Ivan Monteiro (27º) acabaram eliminados. O francês Vincent Milou liderou a disputa com somatório de 85,47.

O Pro Tour de Dubai é a última chance de atletas do skate street somarem pontos antes do corte na corrida olímpica. Após o torneio, somente os 44 melhores do masculino e feminino disputarão o Olympic Qualifier Series. Cada país poderá ser representado por até seis participantes.

O Olympic Qualifier Series tem duas etapas agendadas para maio e junho, e definirá os classificados para os Jogos de Paris 2024. O Brasil, por enquanto, será representado por Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo e Filipe Mota no masculino, além de Rayssa Leal, Pamela Rosa, Gabi Mazetto, Kemily Suiara e Isabelly Ávila no feminino.