Ancelotti em entrevista coletiva antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona - Giuseppe Cacace/AFP

Ancelotti em entrevista coletiva antes do clássico entre Real Madrid e BarcelonaGiuseppe Cacace/AFP

Publicado 15/03/2024 14:35

Espanha - O técnico Carlo Ancelotti comentou sobre o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, realizado na manhã desta sexta-feira , que colocou frente a frente Manchester City e Real Madrid. De acordo com o italiano, o rival inglês, que já foi adversário do clube espanhol nas últimas duas edições do torneio, é o favorito para o confronto.