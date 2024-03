Vini Jr, camisa 7 do Real Madrid, luta contra o racismo assiduamente na Espanha - Jose Jordan / AFP

Publicado 15/03/2024 12:58 | Atualizado 15/03/2024 13:01

Rio - O Real Madrid fez uma denúncia ao Ministério Público da Espanha, nesta sexta-feira (15), sobre os cantos racistas de torcedores do Atlético de Madrid contra Vini Jr. O jogador brasileiro foi chamado de "chimpanzé", nos arredores do Estádio Metropolitano, na última quarta (13), antes do confronto com a Inter de Milão, da Itália, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"O Real Madrid condena esses ataques violentos de racismo, discriminação e ódio que vem sendo produzidos, lamentavelmente de maneira reiterada, contra nosso jogador Vinicius Junior. Nosso clube seguirá trabalhando na defesa dos valores do futebol e do esporte e se manterá firme na luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que seguem acontecendo", disse o Real em comunicado.

Entenda o caso

Antes da partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, um grupo de torcedores puxou cantos racistas contra Vini Jr. A torcida aguardava a chegada do ônibus do time colchonero para fazer uma festa com sinalizadores, mas alguns torcedores modificaram a letra da música para provocar o jogador brasileiro.

A música em questão seria para exaltar o clube ("Alé, alé, alé, Atleti te amo, contigo até o final"), mas um grupo de torcedores modificou a letra para "Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé". Essa não foi a primeira vez que Vini Jr foi alvo de racismo da torcida do Atlético de Madrid. O brasileiro já chegou a ter um boneco enforcado em uma ponte, além de ter sido chamado de macaco diversas vezes.