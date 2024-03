No ano passado, sob o comando de Guardiola, o City eliminou o Real Madrid com direito a goleada por 4 a 0 - AFP

Publicado 15/03/2024 14:05

Inglaterra - Treinador do Manchester City, Pep Guardiola projetou o duelo com o Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Os clubes irão se enfrentar pela terceira temporada consecutiva no mata-mata do torneio.

"Não temos outra opção. Parece um pouco de tradição, três anos seguidos jogando contra os reis da competição, porque ganharam 14 Ligas dos Campeões. Tomara que cheguemos em um bom momento. Nao se pode controlar o sorteio", declarou o espanhol, em entrevista coletiva.

"Normalmente, quando dizem que o sorteio é fácil, é porque está menosprezando o adversário. Não é preciso falar o que é o Real Madrid nesse torneio. Temos que fazer dois bons jogos para passar", completou.

Manchester City e Real Madrid se enfrentaram duas vezes seguidas na semifinal da Liga dos Campeões. Em 2022/23, a equipe de Guardiola levou a melhor, com direito a goleada por 4 a 0 no jogo de volta, em Manchester.

Já em 2021/22, o clube merengue avançou de fase na prorrogação, no Santiago Bernabéu. Em ambas as ocasiões, o vencedor do confronto conquistou a taça em seguida.



Nesta temporada, as partidas serão disputadas nos dias 9 ou 10 e 16 ou 17 de abril. A ida será no Santiago Bernabéu, na Espanha, e, a volta, no Etihad Stadium, na Inglaterra. O time que avançar às semifinais enfrentará Arsenal ou Bayern de Munique.

Do outro lado da chave estão Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Barcelona. A final do torneio será no dia 1º de junho, em Wembley, na Inglaterra.