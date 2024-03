Bremer disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/03/2024 11:31

Rio - O Manchester United, da Inglaterra, promete carga máxima para contratar o brasileiro Bremer, da Juventus, da Itália. O clube inglês pode pagar mais de R$ 300 milhões e envolver um jogador para fechar com o zagueiro, segundo informações da imprensa italiana.

A Juventus prometeu a Bremer que ouviria clubes interessados, segundo o jornalista Romeo Agresti. O valor da multa do contrato do zagueiro brasileiro pode variar entre 60 e 70 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões e R$ 377 milhões na cotação atual).

O contrato de Bremer com a Juventus possui uma cláusula de saída que pode ser ativada a partir da temporada 2024/25. Com isso, o Manchester United vê uma brecha para investir no zagueiro e estuda envolver o atacante Mason Greenwood no negócio.

Mason Greenwood foi acusado de assédio, estupro e comportamento coercivo, e foi afastado do Manchester United em janeiro de 2022. Após mais de um ano de investigações, as acusações foram retiradas e, em setembro do ano passado, o jogador inglês foi emprestado ao Getafe, da Espanha.

No clube espanhol, Greenwood soma oito gols e cinco assistências em 27 jogos na temporada 2023/24. Recentemente, ele chegou a ser chamado de "estuprador" pelo compatriota Jude Bellingham , durante o confronto entre Getafe e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Bremer foi contratado pela Juventus em 2022. Ele soma 72 jogos, oito gols e uma assistência pelo clube italiano. O zagueiro foi convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022 e esteve presente na primeira convocação do técnico Dorival Junior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.