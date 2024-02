Bellingham é investigado por uma possível ofensa ao atacante Greenwood, do Getafe - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Bellingham é investigado por uma possível ofensa ao atacante Greenwood, do GetafePIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 02/02/2024 16:37

Rio - O meia Jude Bellingham, do Real Madrid, está sendo investigado por uma possível ofensa ao atacante Mason Greenwood, do Getafe. A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, abriu nesta sexta-feira (2) uma investigação contra o meio-campista madridista pelo suposto comentário ofensivo na partida desta última quinta (1), no Coliseum Alfonso Pérez, pela 20ª rodada da competição.

A transmissão flagrou o meia do Real Madrid acusando o atacante do Getafe de "rapist" ("estuprador", em inglês). Mason Greenwood foi investigado por violência sexual e tentativa de estupro em janeiro de 2022, quando defendia o Manchester United, da Inglaterra. Após mais de um ano, as acusações foram retiradas e, em setembro do ano passado, o jogador inglês foi emprestado ao clube espanhol.

"O Getafe transferiu ontem a reclamação ao diretor de jogos da La Liga e a La Liga, como sempre faz nessas ocasiões, solicitou um laudo pericial sobre leitura labial para investigar o assunto e agir com base no que pode ser provado sem sombra de dúvida (pelo leitor labial)", disse a liga em nota oficial enviada ao site britânico "The Athletic".

Mason Greenwood tem contrato com o Manchester United até junho de 2025. O jogador, de 22 anos, ficou afastado durante o período da investigação e, mesmo após a retirada das acusações, seguiu sem espaço no clube. Ele foi emprestado para o Getafe por uma temporada, mas o futuro na Inglaterra ainda é incerto. Em 2023/24, ele soma 21 jogos, seis gols e quatro assistências.

O Real Madrid venceu o Getafe por 2 a 0, com dois gols de Joselu, e se isolou na liderança do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso da equipe merengue será contra o Atletico de Madrid, domingo (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada. O Getafe é o décimo colocado com 29 pontos e encara o Real Betis, no mesmo dia, às 14h30, no Benito Villamarín.