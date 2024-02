Vítor Pereira - Marcelo Cortes/ Flamengo

Vítor PereiraMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 02/02/2024 16:13

Rio - Ex-treinador de Flamengo e Corinthians, o treinador Vítor Pereira, de 55 anos, entrou na Justiça cobrando R$ 7,5 milhões na Justiça por conta de um processo trabalhista envolvendo o clube paulista. As informações são do portal "GE".

O português dirigiu o Alvinegro durante a temporada de 2022 e não teria recebido o que deveria em relação a FGTS, férias e 13º salário. A reclamação trabalhista foi protocolada e corre no Tribunal Regional do Trabalho 2, em São Paulo.

Segundo declarado no processo, Vítor Pereira recebia algo em torno de R$ 2 milhões mensais do Corinthians. O treinador comandou o Alvinegro em 64 partidas, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Brasileiro em quarto lugar.

No ano seguinte, o português deixou o Alvinegro e acertou com o Flamengo. Sua passagem no Rubro-Negro durou apenas três meses após derrotas na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana, no Mundial de Clubes e no Carioca. Ele comandou a equipe em 18 jogos, com dez vitórias, um empate e sete derrotas.