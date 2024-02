Talles Magno - Divulgação/MLS

Publicado 02/02/2024 15:36

Rio - Cria das categorias de base do Vasco, Talles Magno pode voltar a jogar no Brasil em breve. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a negociação para o atacante defender o Bologna, da Itália, acabou melando e o destino do jogador pode ser o futebol brasileiro.

O New York City, clube da MLS que pertence ao Grupo City, dono dos direitos federativos de Talles Magno, estava dificultando a negociação por ainda contar com o atleta. O Atlético-MG chegou a buscar informações sobre o atacante, mas não avançou pois o Bologna estava na frente. Agora, com os italianos fora do páreo, o negócio pode voltar a esquentar.

Talles Magno deixou o Vasco no início de 2021 para vestir a camisa do New York City. Pelo clube norte-americano, disputou 97 partidas e marcou 18 gols.