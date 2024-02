Marcos Vinícius é goleiro do time sub-17 do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 02/02/2024 15:28 | Atualizado 02/02/2024 15:29

Rio - Nesta sexta-feira, 2, o goleiro Marcos Vinícius, do time sub-17 do Fluminense, assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor. O novo vínculo do jogador com o clube carioca vai até o fim de 2025.

"É uma sensação incrível assinar meu primeiro contrato profissional com o clube que me abriu as portas e sempre acreditou em mim. Sou grato ao Fluminense por tudo. Sonho de criança realizado", disse Marcos Vinícius, ao site oficial do Flu.

O goleiro, que nasceu em Jacareí (SP), chegou ao clube carioca em 2019. Na temporada passada, Marcos fez parte do elenco campeão das copas Olaria e Rio Sub-16.