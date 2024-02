Paolo Guerrero é o maior artilheiro da história da seleção peruana, com 40 gols - Divulgação

Paolo Guerrero é o maior artilheiro da história da seleção peruana, com 40 golsDivulgação

Publicado 02/02/2024 16:29

Peru - O experiente centroavante Paolo Guerrero, de 40 anos, foi anunciado como novo reforço do Universidad César Vallejo, do Peru. O jogador atuará pela primeira vez no futebol profissional do seu país, na equipe que disputa a elite do campeonato local.

Guerrero surgiu nas categorias de base do Alianza Lima, mas construiu toda a carreira fora. Ele passou pelo futebol alemão vestindo as camisas de Bayern de Munique e Hamburgo, e rodou por grandes clubes do Brasil como Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí.

O atacante estava sem clube desde que deixou a LDU, do Equador, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2023. Agora, irá se aventurar no modesto clube da cidade de Trujillo, que disputará a fase preliminar do mesmo torneio contra o Sport Huancayo, visando a classificação para a fase de grupos.

Paolo Guerrero é o maior artilheiro da seleção peruana. Entre amistosos, Copa América, Eliminatórias da América do Sul e Copa do Mundo, o atacante disputou 116 jogos e marcou 40 gols.