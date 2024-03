Gabriel Medina ficou muito irritado com notas dos jurados e ganhou o apoio de Neymar - Sean Evans / ISA Games

Publicado 30/03/2024 12:48

Os brasileiros não foram bem na etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de surfe e nenhum chegou às quartas de final, mas muitos ficaram inconformados com as notas recebidas dos jurados. Gabriel Medina foi quem mais mostrou descontentamento e ganhou o apoio de Neymar, que também reclamou das notas.



Yago Dora, por exemplo, aplaudiu ironicamente os jurados, após deixar a água em sua derrota nas oitavas de final. Eliminado antes, na fase 16-avos, Medina mostrou irritação durante entrevista ao deixar a bateria.



"Pior julgamento que já passei. Isso é ruim para o esporte. Precisamos falar sobre isso". Já nas redes sociais, o surfista brasileiro insinuou ter sido 'garfado' e 'roubado', ao postar emojis de um garfo e também de um carro de polícia.



Neymar então respondeu com comentários ao post, também reclamando dos jurados. Além de emojis de palhaço, escreveu:



"'Tá' virando rotina", postou o jogador do Al-Hilal. Em outro comentário, sobre ele ajudar na criação de uma liga de surfe, escreveu: "Só não vamos escolher os jurados da WSL".



Outros esportistas também mostraram descontentamento e apoiaram Medina na postagem. Rodrygo, do Real Madrid, comentou: "Hoje foi piada". Já o levantador Bruninho, do vôlei, foi mais direto: "Chama a polícia".