Vini Jr se emocionou em coletiva antes de Brasil x EspanhaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 30/03/2024 11:18

"Os brasileiros são os piores racistas que existem no mundo. A violência contra os argentinos (no jogo das Eliminatórias, no Maracanã) foi da parte deles. Quando a polícia brasileira bateu nos argentinos e nos torcedores do Boca (na final da Libertadores), onde estava o Vinicius, que é um exemplo para os líderes do Brasil?", criticou Chilavert.

O ex-goleiro paraguaio também questionou o porquê da repercussão sobre seus comentários proferidos na segunda-feira (25). Naquela ocasião, ele afirmou que futebol era um esporte para homens e fez declarações homofóbicas sobre Vini Jr . Chilavert também disse que o brasileiro está se fazendo de vítima para as câmeras.

"Por que o que eu disse ao Vinicius Júnior foi considerado forte? O futebol é para homens. Quando, no Paraguai, dizemos a alguém que não seja via**, não é nada depreciativo. As câmeras da Netflix estavam ali e ele começou a chorar. Inclusive, é o primeiro a agredir os rivais", complementou.

Esta não é a primeira vez que o ex-goleiro publica mensagens homofóbicas nas redes sociais. Em 2018, Chilavert exigiu a expulsão do embaixador britânico no Paraguai, Matthew Hedges, com ofensas relacionadas à sexualidade do diplomata, que é assumidamente gay.



"Que não venha ao Paraguai querer vender que sua sexualidade é normal quando é anormal, e que não se meta nos problemas internos do Paraguai", afirmou Chilavert, naquela ocasião.