O estádio chileno Zorros del Desierto receberá os jogos da Libertadores do CobresalLucas Uebel/Divulgação Grêmio

Publicado 30/03/2024 13:22

O estádio Zorros del Desierto, casa do Cobresal, do Chile, na Libertadores de 2024, sofreu com um incêndio na sexta-feira (29). Apesar do susto, o clube chileno anunciou que o local está apto para receber partidas, inclusive contra o São Paulo.



O incêndio no estádio que receberá jogos da Libertadores começou em um gerador de energia. Os bombeiros foram chamados e conseguiram evitar que o fogo se espalhasse pelo local.



Apesar de ser da cidade de El Salvador, o Cobresal não pode atuar em seu estádio El Cobre por não cumprir exigências da Conmebol para a competição sul-americano. Por isso, o clube é obrigado a mandar seus jogos no estádio Zorros del Desierto, em Calama, a mais e 600 km de distância.



O Cobresal está no Grupo B e enfrentará o São Paulo, além de Barcelona de Guayaquil e Talleres. O clube paulista só atuará no estádio no início de maio.