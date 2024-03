'Maracanã - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 30/03/2024 16:26 | Atualizado 30/03/2024 16:27

Rio - Flamengo e Nova Iguaçu estão escalados para a primeira partida da final do Campeonato Carioca. A bola rola às 17h, no Maracanã. O Rubro-Negro vai a campo sem novidades no time titular, mas contará com o garoto Lorran à disposição no banco de reservas. Já a Laranja Mecânica da Baixada vem com o que tem de melhor nos seus 11 iniciais.

Escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Éverton Cebolinha e Pedro.

Escalação do Nova Iguaçu

Fabrício; Yan, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Igor Guilherme, Albert e Yago; Bill, Xandinho e Carlinhos.

A partida desta tarde terá transmissão ao vivo da Band (canal aberto), BandSports (canal fechado) e do Canal GOAT (YouTube).