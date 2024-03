Rodrigo Muniz deu belo voleio para marcar mais um gol pelo Fulham - Divulgação / Fulham

Rodrigo Muniz deu belo voleio para marcar mais um gol pelo Fulham Divulgação / Fulham

Publicado 30/03/2024 15:02

Dois jogadores revelados pela base do Flamengo, Rodrigo Muniz e Reinier brilharam por seus clubes neste sábado (30), na Europa. Os dois vivem situações distintas na Europa, mas marcaram gols importantes que impediram derrotas do Fulham e do Frosinone.



Em grande fase na Inglaterra, Rodrigo Muniz chegou ao nono gol em 25 partidas na temporada. E foi com estilo. O atacante acertou um lindo voleio para garantir o empate em 3 a 3 fora de casa contra o lanterna Sheffield, pela Premier League.



Ao se firmar na segunda metade de temporada e virar titular do Fulham, Muniz marcou oito vezes nas últimas oito partidas, além de ter dado uma assistência. Ele só passou em branco em dois desses confrontos.



Já Reinier segue sem conseguir se firmar no futebol europeu, mas teve motivos para celebrar. Após um jejum de 12 partidas, ele fez um gol no empate em 1 a 1 com o Genoa, em que também voltou a ser titular e foi importante ao garantir um ponto ao Frosinone, que segue na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.



O atacante marcou pela terceira vez em apenas 17 partidas na temporada e tem a expectativa de ganhar mais chances nesta reta final. Emprestado pelo Real Madrid, que o comprou em 2020 junto ao Flamengo por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação da época), ele ainda não se firmou no futebol europeu.



Sem nunca ter atuado pelo clube espanhol, acumula empréstimos ao Borussia Dortmund, Girona e , agora, ao Frosinone.