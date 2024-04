Torcedores do Náutico entraram em confronto com a polícia no Aflitos - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/04/2024 14:22

O Ministério do Esporte divulgou uma nota oficial para "repudiar veementemente os episódios de violência ocorridos durante a partida entre Náutico e Sport", no sábado, pela primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. O texto ainda afirma que o ministro André Fufuca terá reuniões com clubes e federações do futebol brasileiro para tratar do assunto.



O objetivo é discutir medidas para garantir maior segurança nos estádios e evitar os episódios frequentes de brigas e confusões, não apenas dentro, mas no entorno. O Ministério do Esporte já assinou com a CBF um termo de cooperação técnica sobre o assunto.

Em relação ao caso do último sábado, quando torcedores do Náutico entraram em confronto com policiais no estádio dos Aflitos e muitos ficaram feridos, o ministério também pediu uma investigação para identificar os envolvidos e afirmou que "a segurança dos torcedores e a integridade dos eventos esportivos devem ser prioridades absolutas".



Recentemente, torcedores de uma organizada do Sport atacaram com pedras e bombas o ônibus com a delegação do Fortaleza, após jogo pela Copa do Nordeste, em 22 de fevereiro. Seis jogadores ficaram feridos no ataque, que aconteceu a cerca de 7 km da Arena Pernambuco.

O STJD puniu o Sport com oito jogos sem torcida, mas, após metade da pena, voltou a liberar os torcedores e suspendeu apenas a organizada.