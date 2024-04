Torcida do Flamengo lota o Maracanã e também se faz presente em peso nas redes sociais do clube - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/04/2024 20:21

Principal favorito ao título da Libertadores de 2024, diante do maior investimento em relação aos adversários, o Flamengo também domina as redes sociais. O Rubro-Negro lidera com folga o ranking de seguidores em quatro plataformas (Instagram, Tik Tok, X e Facebook), com quase o dobro do River Plate, segundo colocado.



O Flamengo tem mais de 51 milhões de seguidores nas quatro redes sociais, enquanto os argentinos superam os 27,2 milhões. Na sequência, aparecem quatro brasileiros na lista (São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG). O levantamento é do site 'Apostagolos'.



Em sétimo lugar um surpreendente Barcelona de Guayaquil, com pouco mais de 10,2 milhões de seguidores, fica à frente do Fluminense, que tem mais de 8 milhões.



Completam o top-10 dois peruanos: Alianza Lima e Universitario. O pior brasileiro nesse ranking de seguidores em redes sociais da Libertadores é o Botafogo, em 11º lugar, com 5,1 milhões.



No Chile, a equipe com maior alcance é o Colo-Colo, que soma pouco mais de 4 milhões de seguidores. O Peñarol, com quase 3 milhões, é o uruguaio melhor posicionado. O Cerro Porteño é o primeiro entre os paraguaios, com 1,7 milhão, e o Bolívar lidera entre os bolivianos, com 1,4 milhão. Já o Caracas é o venezuelano mais popular das redes, com quase 800 mil seguidores somados.





Os clubes da Libertadores com mais seguidores nas redes sociais





1° Flamengo: 51.034.841

2° River Plate: 27.205.627

3° São Paulo: 19.691.460

4° Palmeiras: 17.994.588

5° Grêmio: 10.881.162

6° Atlético-MG: 10.418.627

7° Barcelona Guayaquil: 10.266.938

8° Fluminense: 8.041.601

9° Alianza Lima: 5.853.409

10° Universitario: 5.584.289



11° Botafogo: 5.132.371