Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia SauditaFayez Nureldine / AFP

Publicado 07/04/2024 09:58 | Atualizado 07/04/2024 10:00

Arábia Saudita - Ex-treinador do Botafogo, o português Luís Castro não deve permanecer no Al-Nassr na próxima temporada. Segundo o portal "365Scores Arabic", o clube saudita, que conta com nomes como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, decidiu que o técnico de 62 anos sairá do comando do time ao final do campeonato local, no fim de maio.

O Al-Nassr tem chances remotas de conquistar o título do Campeonato Saudita. O clube está na segunda colocação do torneio, 12 pontos atrás do Al-Hilal, que atualmente vive a maior sequência de vitórias da história do futebol, com 32.

Além disso, o Al-Nassr foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe comandada por Luís Castro caiu no mês passado para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Com isso, a única competição que o Al-Nassr tem chances de conquistar é a Copa do Rei da Arábia Saudita. O clube, inclusive, enfrentará o Al-Khaleej, pelas semifinais da competição, no dia 1 de maio.

O desempenho decepcionante do time comandado por Luís Castro gerou muitas críticas vindas da torcida do Al-Nassr. Os torcedores chamaram o português de "treinador falido" e ele recebeu muitos questionamentos sobre a forma que trata as estrelas de sua equipe.

No Al-Nassr desde julho do ano passado, Luís Castro tem 36 vitórias, seis empates e cinco derrotas como treinador do clube. Ele chegou ao clube após uma saída polêmica do Botafogo, que chamou o treinador português de "mercenário".